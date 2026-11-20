بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس مسافربری با تانکر حامل گاز مایع در بزرگراهی در ایالت بلوچستان پاکستان، دست‌کم ۱۰ نفر جان باختند و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ بر اساس گزارش روزنامه «بیزنس رکوردر»، در این حادثه ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند که هشت نفر از سرنشینان اتوبوس و دو نفر از کارکنان تانکر گاز بودند. همچنین ۲۷ نفر زخمی شدند که شماری از آنان دچار سوختگی شدید شده‌اند.

مقام‌های پلیس اعلام کردند نیرو‌های امدادی و آتش نشانی و همچنین نیرو‌های انتظامی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی منطقه منتقل شدند.

روزنامه «نیشن» نیز گزارش داد سه نفر از جان باختگان این حادثه کودک هستند.