استان البرز سالانه با خرید تضمینی حدود ۳۰ هزار تن گندم از کشاورزان، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز خود، در زنجیره تأمین و تولید آرد کشور نقش‌آفرینی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان البرز گفت: حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت گندم قرار دارد و سالانه به‌طور میانگین ۲۸ تا ۳۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری می‌شود.

مجرد با اشاره به کیفیت مطلوب گندم تولیدی البرز افزود: مدیریت مناسب کشت و مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت گندم استان است که در این زمینه تلاش‌های مجموعه جهاد کشاورزی استان نیز قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه مصرف ماهانه گندم در استان حدود ۴۰ هزار تن است، ادامه داد: گندم مورد نیاز استان در ۲۳ کارخانه آرد فرآوری می‌شود و وجود کارخانه‌هایی با فناوری و تجهیزات پیشرفته، زمینه تولید آرد باکیفیت را در البرز فراهم کرده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی البرز تأکید کرد: کیفیت گندم و آرد تولیدی در استان از مراحل خرید و ذخیره‌سازی تا فرآوری و توزیع به‌صورت مستمر مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد.

مجرد همچنین با اشاره به اهمیت ارتقای ارزش غذایی نان گفت: کاهش میزان سبوس‌گیری از آرد برخی انواع نان با هدف حفظ سبوس و افزایش ارزش تغذیه‌ای انجام می‌شود و تیره‌تر بودن رنگ نان در این شرایط لزوماً نشانه کاهش کیفیت آن نیست.

وی بر تداوم نظارت بر کیفیت گندم، آرد و کالاهای اساسی در مراحل مختلف تأمین و توزیع تأکید کرد.