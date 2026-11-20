به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان کهگیلویه، در این آیین با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان حوزه فرهنگ و هنر، برگزاری نشست‌های نقد و بررسی آثار نویسندگان را در کنار آیین‌های رونمایی ضروری دانست و گفت: آثار منتشرشده باید به‌راحتی در اختیار جوانان و نوجوانان قرار گیرد تا زمینه بهره‌مندی نسل جدید از تولیدات فرهنگی و ادبی شهرستان فراهم شود.

کاظمی‌جو همچنین با اشاره به پیشنهاد راه‌اندازی و ترویج کافه‌کتاب‌ها در سطح شهرستان، این فضا‌ها را فرصتی مناسب برای دسترسی آسان‌تر علاقه‌مندان به کتاب و گسترش فرهنگ مطالعه عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به انتشار بیش از ۱۵۰ عنوان کتاب توسط نویسندگان استان در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۵، بر ضرورت توجه نویسندگان به ظرفیت‌ها، پیشینه تاریخی، تمدنی، فرهنگی و حماسی استان تأکید کرد.

درخشان پرداختن به ظرفیت‌های بومی و همچنین شناسایی و معرفی چالش‌ها و خلأ‌های توسعه‌ای استان را از موضوعات مهمی دانست که می‌تواند در آثار نویسندگان مورد توجه قرار گیرد.

عبودی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه نیز با اشاره به برنامه‌های این اداره برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی گفت: در نیمه نخست سال جاری، آثار نزدیک به ۱۰ نویسنده شهرستان معرفی و رونمایی شده و در این آیین نیز از آثار پنج نویسنده و مؤلف دیگر شهرستان با حضور جمعی از علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی رونمایی شد.