مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از فعالیت ۳۱ تعاونی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد ۴۷۰ فرصت شغلی در بخش تعاون استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۲ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون ایجاد شده است.

اشرفی با اشاره به توسعه فعالیت تعاونی‌ها در حوزه انرژی‌های نو گفت: ۳۱ تعاونی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح استان راه‌اندازی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی مرتبط با این تعاونی‌ها که وارد مدار شده‌اند، در حال حاضر ۱۳ مگاوات است و توسعه این بخش نقش مهمی در تأمین انرژی، ایجاد اشتغال و تقویت فعالیت‌های اقتصادی شهرستان‌ها دارد.

اشرفی با اشاره به ایجاد ۴۷۰ فرصت شغلی جدید از ابتدای سال جاری افزود: توجه به نیاز‌های واقعی شهرستان‌ها و توسعه فعالیت‌ها در حوزه‌هایی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های محلی از رویکرد‌های این مجموعه در تشکیل تعاونی‌ها است.

وی با اشاره به ارزیابی‌های کشوری برنامه‌های هفته تعاون افزود: خراسان جنوبی بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده در سطح کشور، در جمع سه استان برتر در برگزاری برنامه‌ها و مراسم هفته تعاون قرار گرفته است که این موفقیت حاصل همکاری و تلاش مجموعه فعالان بخش تعاون استان است.