نماینده رئیس‌جمهور و معاون سیاسی وزیر کشور با حضور در محل واژگونی اتوبوس کارکنان NGL دهلران، ابعاد حادثه و وضعیت محور دشت‌عباس ـ مورموری را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سید «محمدمهدی طباطبایی» نماینده رئیس‌جمهور و «علی زینی‌وند» معاون سیاسی وزیر کشور، به همراه احمد کرمی، استاندار ایلام و فرماندار ویژه دهلران، با حضور در محل وقوع سانحه واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت NGL، از نزدیک شرایط محل حادثه را بررسی کردند.

در این بازدید میدانی، مسئولان ضمن بررسی عوامل بروز سانحه، در جریان وضعیت توپوگرافی محور ارتباطی دشت‌عباس ـ مورموری قرار گرفتند.

پیش از این نیز مسئولان ارشد استان با حضور در منازل خانواده‌های جان‌باختگان و عیادت از مصدومان، پیام همدردی رئیس‌جمهور را به آنان ابلاغ کرده بودند.