همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب، بوستان کتاب در شهرضا با مساحت ۳ هزار متر مربع و هزینه ۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهردار شهرضا گفت: در این بوستان شاخص‌های مرتبط با کتاب و کتابخوانی و نماد‌های آثار ارزشمند ادبیات فارسی با هدف تشویق مردم به مطالعه نصب شده است.

امین‌الله تاکی افزود: این نقطه از شهر پیش‌تر فضایی متروکه و از نقاط نیازمند ساماندهی شهری بود که با اجرای عملیات عمرانی و خدماتی احیا شد.

به گفته وی، این طرح با هدف ایجاد محیطی مناسب برای حضور شهروندان، ارتقای منظر شهری و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به بهره‌برداری رسیده است.