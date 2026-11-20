رئیس‌کل دادگستری استان کرمان:پرداخت مبالغ کلان به برخی بازیکنان و مربیان ورزشی در حالیکه منابع از دارایی‌های عمومی و بیت‌المال تأمین می‌شود، باید ساماندهی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، دادخدا سالاری درباره هزینه‌کرد‌های ورزشی و باشگاه‌داری در برخی مجموعه‌های دولتی و خصولتی گفت: هزینه‌های سنگین و قرارداد‌های میلیاردی در شرایطی که بخش‌هایی از جامعه برای تأمین نیاز‌های اولیه زندگی با دشواری روبه‌رو هستند، باید با دقت و حساسیت بیشتری بررسی شود.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با انتقاد از پرداخت مبالغ کلان به برخی بازیکنان و مربیان افزود: منابع عمومی نباید بدون ارزیابی روشن از ضرورت و نتیجه، صرف قرارداد‌های سنگین و هزینه‌های غیرمتعارف شود.

وی در همین زمینه ادامه داد : یک جانباز با وجود تحمل جراحات سنگین و انجام مأموریت پشت لانچر، دریافتی محدودی داشته و این موضوع را در کنار قرارداد‌های چندمیلیاردی برخی بازیکنان قرار داد.

رییس دستگاه قضا در کرمان تأکید کرد: اختصاص منابع باید با توجه به اولویت‌های واقعی جامعه و منافع عمومی انجام شود و با توجه به مشکلات اقتصادی و نیاز استان به ایجاد اشتغال، هزینه‌ها و ساختار باشگاه‌داری شرکت‌ها باید بازبینی شود.

سالاری پیشنهاد داد: منابعی که صرف فعالیت‌های کم‌بازده می‌شود، به سمت سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان هدایت شود.