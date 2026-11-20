به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی گفت: همزمان با برگزاری بیست و سومین همایش بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی در ارومیه، ۲ بانوی زندانی واجد شرایط با مشارکت بانوان مداح و فعالان هیات‌های مذهبی آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

نیر الهامی افزود: این اقدام خیرخواهانه با همت بانوان مداح و فعالان هیات‌های مذهبی حاضر در همایش و همراهی ظرفیت‌های بومی آذربایجان‌غربی انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: انجام اقدامات خیرخواهانه همواره یکی از سنت‌های ارزشمند هیات‌های مذهبی و مداحان در کشور بوده است. الهامی اظهار کرد: برای رفع مشکلات بانوان در بخش‌های مختلف استان و حمایت از زنان آسیب‌پذیر از همه ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی همچنین از برنامه‌ریزی برای آزادی تعدادی دیگر از زندانیان زن همزمان با هفته بزرگداشت مقام زن و سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در استان خبر داد و گفت: امیدواریم با همراهی خیران و فعالان اجتماعی، زمینه آزادی تعداد بیشتری از این بانوان و بازگشت آنان به خانواده‌هایشان فراهم شود.