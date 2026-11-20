امروز وزش باد نسبتا شدید شمال غربی و مواج بودن دریا پدیده شاخص مناطق دریایی و جزایر خلیج فارس خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از ساعت های بعد از ظهر تنگه هرمز به ویژه خلیج فارس با وزش باد‌های نسبتا شدید شمال غربی تا جنوب غربی مواج پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت باد در مناطقی از خلیج فارس (فراساحل غربی و جنوب جزایر کیش و لاوان) به محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعات و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید که توصیه می‌شود، شناور‌های سبک و صیادی از رفت و آمد جدا خودداری کنند و تدابیر لازم در بنادر استان خصوصا بنادر غربی صورت پذیرد.

وی گفت: وزش باد‌های نسبتا شدید شمال غربی و مواج بودن دریا تا اواخرشب روز شنبه ۳۰ آبان بویژه در خلیج فارس تداوم خواهد داشت.

حمزه نژاد افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در برخی از نقاط شرقی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق مورد انتظار است. توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

به لحاظ دمایی نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.

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