به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این همایش، ۳۷۰ دوچرخه‌سوار به یاد ۳۷۰ شهید اصفهانی ، مسیر تاریخی تشییع پیکر این شهدا را از میدان امام خمینی (ره) تا گلستان شهدای اصفهان رکاب زدند.

رکاب‌زنان در ادامه مسیر از میدان احمدآباد، خیابان بزرگمهر و خیابان سجاد عبور کردند و با پیوستن دوچرخه‌سواران دیگر، شمار شرکت‌کنندگان افزایش یافت.

دوچرخه سواران شرکت‌کننده در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما، با تأکید بر پایبندی به وطن، پرچم و انقلاب اسلامی اعلام کردند به تأسی از شهدا، تا پای جان پای ایران ایستاده‌اند.

این همایش با هدف گرامیداشت حماسه ۲۵ آبان اصفهان و زنده نگه داشتن یاد و راه شهدایی برگزار شد که مردم این شهر در سال ۱۳۶۱ پیکر‌های مطهرشان را با شکوهی تاریخی تشییع کردند.