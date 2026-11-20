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چهارمین دوره همایش دوچرخهسواری «گلستان لالهها» با حضور دانش آموزان دوچرخهسوار در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این همایش، ۳۷۰ دوچرخهسوار به یاد ۳۷۰ شهید اصفهانی ، مسیر تاریخی تشییع پیکر این شهدا را از میدان امام خمینی (ره) تا گلستان شهدای اصفهان رکاب زدند.
رکابزنان در ادامه مسیر از میدان احمدآباد، خیابان بزرگمهر و خیابان سجاد عبور کردند و با پیوستن دوچرخهسواران دیگر، شمار شرکتکنندگان افزایش یافت.
دوچرخه سواران شرکتکننده در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما، با تأکید بر پایبندی به وطن، پرچم و انقلاب اسلامی اعلام کردند به تأسی از شهدا، تا پای جان پای ایران ایستادهاند.
این همایش با هدف گرامیداشت حماسه ۲۵ آبان اصفهان و زنده نگه داشتن یاد و راه شهدایی برگزار شد که مردم این شهر در سال ۱۳۶۱ پیکرهای مطهرشان را با شکوهی تاریخی تشییع کردند.