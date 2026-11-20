



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام در بوستان شهید گمنام سعادت‌شهر، واقع در بلوار مسجدالرسول(ص)، برگزار شد. دو مراسم دیگر نیز در بوستان فدک شهر حسامی شهرستان سرچهان و بوستان مطهری، میدان شهید عبدالله‌نژاد شیراز، برگزار شد. این آیین‌ها با حضور مردم، مسئولان استانی و شهرستانی و فرماندهان نظامی برگزار شد.

پیکر مطهر ۲۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس روز سه‌شنبه، ۱۲ آبان، هم‌زمان با ایام فاطمیه وارد شیراز شد و در روزهای گذشته آیین‌های مختلفی با حضور پیکر این شهدا در نقاط گوناگون استان فارس برگزار شده است.

همچنین روز جمعه، ۲۲ آبان، مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شیراز برگزار شد و پیکر این شهدا در بوستان شهدا واقع در دارالرحمه شیراز و شهر مبارک‌آباد شهرستان قیروکارزین به خاک سپرده شد.

بر اساس اعلام انجام‌شده، پیکر یک شهید گمنام دیگر نیز ساعت ۱۹ روز یکشنبه، اول آذر، در موکب عزیزم حسین(ع) واقع در بلوار چمران شیراز به خاک سپرده خواهد شد. با برگزاری این مراسم، شمار شهدای گمنامی که در قالب کاروان فاطمیه در شیراز به خاک سپرده می‌شوند، به سه شهید می‌رسد.