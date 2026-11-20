به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، سید مهدی رحمتی شامگاه پنجشنبه در کنفرانس خبری پس از بازی تیم‌های ملوان بندر انزلی و گل گهر سیرجان اظهار کرد: این سه امتیاز به لحاظ روحی به ما کمک خواهد کردتا در آینده بتوانیم به جایگاهی که شایسته باشگاه گل‌گهر و مردم سیرجان است دست پیدا کنیم.

وی با تبریک به مازیار زارع و تیم ملوان که با وجود ۱۰ نفره شدن بازی خوبی ارائه کردند، گفت: امیدوارم شرایط تیم ملوان در آینده بهتر شود زارع سال‌ها در این شهر ثابت کرده فوتبال بازی کردن با تیم‌ملوان را به خوبی می‌داند و برای آنان آرزوی موفقیت دارم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در باره داوری بازی گفت: داور پس از بار‌ها تذکر کارت زرد را به من نشان داد که قضاوت درستی بود، در بازی با خیبر در دقیقه ۳۷ داور بازیکن گل گهر را اخراج کرد و تیم ۱۰ نفره ادامه داد.

رحمتی با اشاره به نقش VAR در مسابقات فوتبال تصریح کرد: VAR نقطه امنی برای داوران ایجاد می‌کند تا صحنه‌ها را بازبینی و سپس تصمیم‌گیری کنند و برای مربیان نیز آرامش بیشتری به همراه دارد، در صحنه پنالتی و همچنین گلی که به دلیل (هند) مردود شد، پس از بازبینی داور اعتراضی نکردیم، بنابراین فشار روی مربیان و واکنش‌های آنها در مسابقه طبیعی است، امیدوارم کیفیت داوری‌ها روزبه‌روز بهتر شود.

وی اضافه کرد: نمی‌دانم بین داور و مازیار زارع چه گذشت، اما به نظرم روند کلی قضاوت خوب بود و داوران به‌خوبی بازی را مدیریت کردند، به‌جز صحنه‌ای که بین داور و مازیار زارع اتفاق افتاد، سایر تصمیمات داوری به‌درستی اتخاذ شد.

رحمتی درباره حضور سرمربی تیم فوتبال امید ایران در ورزشگاه سیروس قایقران نیز گفت: از دیدن یحیی گل‌محمدی خوشحال شدم و از او تشکر می‌کنم که پیش از بازی قبلی ما نیز تماس گرفت و اطلاعات بازیکنان جوان تیم را جویا شد، گل‌گهر، ملوان و چند تیم دیگر بازیکنان جوان و مستعدی دارند که می‌توانند به فوتبال ایران کمک کنند، همه ما باید در کنار سرمربی تیم امید باشیم.

وی به عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در دیدار مقابل عراق اشاره کرد و افزود: فکر می‌کنم در این مسابقه یکی از بهترین بازی‌های اخیر تیم ملی را شاهد بودیم، چهره و ترکیب جدید تیم و حضور بازیکنان جوان، نویدبخش است و با وجود ایجاد موقعیت‌های فراوان، متاسفانه نتوانستیم از فرصت‌ها به‌خوبی استفاده کنیم.

سرمربی گل‌گهر تاکید کرد: امیدوارم فدراسیون فوتبال شرایط مناسبی برای تیم ملی فراهم کند و با برگزاری بازی‌های تدارکاتی خوب، از فرصت یک‌ساله پیش رو به بهترین شکل استفاده شود تا با تیمی جوان و قدرتمند در جام ملت‌های آسیا حضور پیدا کنیم و به عنوان شایسته‌ای دست یابیم.

رحمتی با تبریک انتخاب علیرضا بیرانوند به‌عنوان بهترین بازیکن فوتبال آسیا، اظهار کرد: بیرانوند شایستگی این عنوان را داشت؛ او سال‌هاست در سطح اول فوتبال ملی حضور دارد و انتخابش افتخاری برای خودش و کشورمان است.

مازیار زارع سرمربی ملوان بندرانزلی در کنفراس پس از بازی حاضر نشد.