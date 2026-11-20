دبیر همایش افتتاح بارگاه شمس تبریزی گفت: تکمیل این طرح در مدت‌زمانی کوتاه و برگزاری باشکوه مراسم افتتاحیه، جلوه‌ای از همت و همدلی مجموعه مدیریتی استان در پاسداشت میراث فرهنگی و هویت ایرانی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و دبیر همایش افتتاح بارگاه شمس تبریزی، با قدردانی از تلاش مسئولان آذربایجان‌غربی گفت: تکمیل این پروژه در مدت‌زمانی کوتاه و برگزاری باشکوه مراسم افتتاحیه، جلوه‌ای از همت و همدلی مجموعه مدیریتی استان در پاسداشت میراث فرهنگی و هویت ایرانی بود.

امین عارف‌نیا در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی افزود: افتتاح بارگاه شمس تبریزی در شرایط جنگ، نشان‌دهنده اهتمام دولت به حفظ و احیای میراث فرهنگی و توجه به عناصر هویت‌بخش کشور است که با همراهی و تلاش مسئولان استان به ثمر نشست.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی اداره‌کل میراث فرهنگی، همراهی مقامات محلی و مدیریت استاندار آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه در کمتر از چند ماه و برگزاری منظم و باشکوه مراسم افتتاحیه، حاصل هماهنگی و همدلی مجموعه مدیریتی استان بود.

مشاور وزیر میراث فرهنگی به بازتاب ملی و بین‌المللی این رویداد نیز اشاره کرده و افزود: گزارش افتتاح بارگاه شمس تبریزی در جلسه هیأت دولت مطرح شد و بازتاب آن در رسانه‌های جهانی، نشان‌دهنده اهمیت این اقدام فرهنگی بوده و حضور گسترده اصحاب فرهنگ و هنر، هنرمندان، فعالان رسانه‌ای و مسئولان نیز به شکوه این مراسم افزود.