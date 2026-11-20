پرونده یک‌ماهه ناپدیدشدن یک شهروند با کشف جسد سوخته او در اطراف پایتخت و شناسایی و دستگیری متهم به قتل به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی مازندران از کشف جسد سوخته یک شهروند مفقودشده در بیابان‌های حومه پایتخت و دستگیری متهم به قتل خبر داد.

سرهنگ خورشاد گفت: پس از اعلام مفقودی این شهروند از سوی خانواده‌اش، کارآگاهان اداره جرایم جنایی پلیس آگاهی مازندران بررسی سرنخ‌ها و پیگیری پرونده را آغاز کردند که در ادامه به کشف جسد سوخته در منطقه‌ای بیابانی منجر شد.

وی با اشاره به تلاش متهم برای منحرف‌کردن روند تحقیقات افزود: متهم پس از قتل، جسد را به آتش کشیده و خودروی قربانی را در یکی از شهر‌های اطراف پایتخت رها کرده بود تا ناپدیدشدن مقتول را به‌گونه‌ای دیگر جلوه دهد. وی همچنین با صحنه‌سازی تلاش کرده بود حضور خود در زمان وقوع جنایت را انکار کند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران، اختلاف مالی را انگیزه این جنایت اعلام کرد و گفت: بررسی‌ها نشان داد متهم پس از قتل، پیکر مقتول را با خودروی او به خارج از شهر منتقل و برای از بین بردن آثار جرم، جسد را به آتش کشیده است.

سرهنگ خورشاد افزود: متهم پیش از این نیز به اتهام قتل دستگیر شده بود، اما با رضایت اولیای دم در پرونده قبلی آزاد شده بود.

وی ادامه داد: کارآگاهان با استفاده از فناوری‌های نوین، تحلیل داده‌های فنی و بررسی سرنخ‌های به‌دست‌آمده، تناقض‌های روایت متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضایی او را دستگیر کردند.

به گفته رئیس پلیس آگاهی مازندران، پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.