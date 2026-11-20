مردم ایلام در شب ۲۶۴ حضور، همزمان با آغاز هفته بسیج، بار دیگر حماسه همبستگی و وفاداری به ایران را رقم زدند.

۲۶۴ شب حماسه در ایلام؛ تجلی غیرت و وفاداری به میهن

۲۶۴ شب حماسه در ایلام؛ تجلی غیرت و وفاداری به میهن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ۲۶۴ شب حضور و ایستادگی؛ مردم ایلام بار دیگر با حضوری پرشور در میدان آیینی ۲۲ بهمن ایلام و میدان‌های دیگر شهرستان‌های استان، بر عهد خود برای دفاع از ایران تأکید کردند.

این اجتماع همزمان با آغاز هفته بسیج، جلوه‌ای از پیوند فرهنگ بسیجی با حضور مردمی و آمادگی برای جان‌فدایی در راه میهن بود.

در این قرار شبانه، ناکامی‌های اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از جمله در سفر به چین، در کنار شکست‌های سیاسی و نظامی گذشته او مورد توجه قرار گرفت.

ملت مبعوث شده، استقامت مردم در خیابان‌ها و جان‌فشانی نیرو‌های مسلح را از عوامل ناکامی دشمن در برابر ملت ایران دانستند و تأکید کردند که حضور مردم تا دفاع از عزت و اقتدار کشور ادامه خواهد داشت.