نخستین نشست سه جانبه سران چین، روسیه و آمریکا بدون حضور اروپائیان در چین، کاهش نقش سنتی و ناکامی دیپلماسی اروپا را در معادلات بین‌المللی سیاسی و امنیتی آشکار کرد و بر محدودیت نفوذ آمریکا در در شکل‌دهی یک جانبه‌ نظم جهانی مُهر تایید زد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ نخستین نشست مشترک سران چین، روسیه و آمریکا در شنژن چین. در رسانه‌ها اروپا به ویژه انگلیس بازتاب گسترده‌ای داشت و به صورت زنده آن را دنبال کردند.

شی جین پینگ رئیس جمهور چین در این نشست سه جانبه می‌گوید: ضرورت دارد که به حاکمیت ملی کشور‌ها توجه شود. تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از وقوع جنگ هسته‌ای باید به کار گرفته شود و تسلیحات هسته‌ای کاملاً نابود شوند.

نشستی بدون دعوت از اروپائیان که به‌رغم تلاش‌هایشان برای انزوای روسیه، خود را دور میز شنژن در این‌باره دچار شکست و انزوا دیدند.

مقامات اروپایی کنار گذاشته شده از این نشست و رسانه‌های اروپایی که نتوانستند. تنها نشست خبری در پایان این گفتگوی سه‌جانبه را که پوتین برگزار کرد نادیده بگیرند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این نشست گفت: من و پوتین گفت‌و‌گو‌های طولانی برای پایان جنگ اوکراین داشتیم. امیدوارم طرف مقابل هم به پایان‌دادن به جنگ علاقه‌مند باشد.

نشریه انگلیسی گاردین معتقد است شی، پوتین و ترامپ دیدگاه مشترکی درباره قدرت جهانی بدون در نظر گرفتن جایگاهی برای کشور‌های اروپایی دارند. رویکردی که مبانی نهادی و اقتصادی و نفوذ اروپا را هدف قرار داده است و جنبش آمریکا را دوباره برگزار کنیم یا ماگا، اروپا را تمدنی رو به زوال می‌داند.

همزمان با برگزاری نخستین نشست سران چین، روسیه و آمریکا، سران اروپا با برگزاری نشستی موسوم به ائتلاف داوطلبان در برلین آلمان، بر ضرورت ادامه کمک‌های سیاسی، مالی و تسلیحاتی به اوکراین برای جنگ با روسیه تأکید کردند. روسیه در واکنش بلافاصله گفت‌و‌گو‌های صلح با اوکراین را متوقف کرد.

شماری از کارشناسان اندیشکده‌ها در انگلیس معتقدند، نشست سه جانبه سران چین، روسیه و آمریکا در چین و نشست سران اروپا در برلین ضمن آشکار کردن تعمیق شکاف در اردوگاه غرب، نشان داد آینده اروپا دیگر نمی‌تواند شبیه گذشته قدرتمندش باشد.