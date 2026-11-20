

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جامی در نخستین مبارزه با نتیجه دو بر یک لیا چاچیبایا از گرجستان را شکست داد و در ادامه نیز با برتری دو بر یک مقابل خوانسودا فوانگکیچا از تایلند، را از پیش رو برداشت. جامی در مرحله نیمه‌نهایی، با برتری در دو راند و نتایج دو بر صفر و چهار بر صفر، شریجانا گیسینگ از استرالیا را شکست داد و در دیدار پایانی با برتری در دو راند فینال و بدون از دست دادن حتی یک امتیاز مقابل نوال لاریف از مغرب، قهرمان وزن منهای ۴۷ کیلوگرم مسابقات قهرمانی پاراتکواندوی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی کره شد و مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد.