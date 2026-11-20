به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،جشنواره زعفران در شهر بناب مرند با هدف معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر آذربایجان شرقی و شهرستان مرند در تولید زعفران باکیفیت و ترویج الگوی کشت کم‌آب‌بر برپا شده است.

صادق نادری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت:آذربایجان شرقی با نزدیک به ۵۰۰ هکتار زیرکشت زعفران رتبه ۱۲ کشوری را دارد و شهرستان مرند با دارا بودن ۶۰ درصد مساحت زیرکشت و ۷۰ درصد تولید زعفران رتبه اول استان را دارد.

زاهد محمودی فرماندار مرند گفت:هدف از برگزاری این جشنواره علاوه بر تقدیر از کشاورزان زعفران، شناسایی و تجاری سازی و کمک به صادرات این محصول است.