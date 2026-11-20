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ششمین جشنواره استانی زعفران با شعار کشت طلای سرخ، راهکار مهم کشاورزی در بحران کمآبی در شهر بناب مرند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،جشنواره زعفران در شهر بناب مرند با هدف معرفی ظرفیتهای کمنظیر آذربایجان شرقی و شهرستان مرند در تولید زعفران باکیفیت و ترویج الگوی کشت کمآببر برپا شده است.
صادق نادری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت:آذربایجان شرقی با نزدیک به ۵۰۰ هکتار زیرکشت زعفران رتبه ۱۲ کشوری را دارد و شهرستان مرند با دارا بودن ۶۰ درصد مساحت زیرکشت و ۷۰ درصد تولید زعفران رتبه اول استان را دارد.
زاهد محمودی فرماندار مرند گفت:هدف از برگزاری این جشنواره علاوه بر تقدیر از کشاورزان زعفران، شناسایی و تجاری سازی و کمک به صادرات این محصول است.