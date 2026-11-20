سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر پیگیری ابعاد پرونده فوت دانش‌آموز، سوگند صیادی گفت: در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف از سوی عوامل مدرسه، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، باید مراقب باشیم برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای تمرکز جامعه را از حقیقت موضوع باز ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی فرهادی با تاکید بر پیگیری ابعاد پرونده فوت دانش‌آموز، سوگند صیادی گفت: در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف از سوی عوامل مدرسه، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. باید مراقب باشیم برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای تمرکز جامعه را از حقیقت موضوع باز ندارد.

وی در واکنش به حادثه رخ داده شده برای دانش آموز کشورمان، سوگند صیادی، بیان کرد: درگذشت تلخ دانش‌آموز عزیزمان، سوگند صیادی، موجب تأثر و اندوه عمیق شد. دانش‌آموزان، فرزندان ما و امانت‌های ارزشمند خانواده بزرگ تعلیم‌وتربیت‌اند.

برخورد قانونی با عوامل مدرسه در صورت احراز قصور

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: ما در مسیر تعلیم‌وتربیت، به صیانت از جان و روان دانش‌آموزان سوگند خورده‌ایم و خود را به این عهد متعهد می‌دانیم.

وی ادامه داد: پیگیری ابعاد این پرونده با جدیت ادامه دارد و در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف از سوی عوامل مدرسه، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. سوگند ما برای پاسداری از فرزندان این سرزمین، همچنان پابرجاست.

فرهادی تاکید کرد: گزارش اقدامات و نتایج پیگیری‌ها متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد. باید مراقب باشیم برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای تمرکز جامعه را از حقیقت موضوع باز ندارد.