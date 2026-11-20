وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن پیشنهاد مشترک دو وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «راه و شهرسازی» در خصوص بیمه کامیون‌داران یا رانندگان کامیون تا هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن پیشنهاد مشترک دو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی درخصوص بیمه کامیون‌داران یا رانندگان کامیون تا هفته آینده خبر داد و گفت: نشست های مشترک متعددی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی در این خصوص برگزار شده و چارچوب مشترکی در بحث بیمه رانندگان کامیون‌ها مورد توافق قرار گرفته است؛ اما هنوز به تأیید دو وزیر نرسیده است.

میدری گفت: قرار است هفته آینده بنده و خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی توافق انجام شده را بررسی کنیم و پس از بررسی پیشنهاد مشترک ۲ وزیر را به دولت ارائه خواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص زمان احتمالی نهایی شدن این موضوع، ابراز امیدواری کرد با توجه به نشست های مشترک برگزار شده و توافق صورت گرفته، پیشنهاد مشترک ۲ وزارتخانه درخصوص بیمه رانندگان کامیون یا کامیون‌داران تا پایان هفته آینده نهایی و به دولت ارائه شود تا در هیئت دولت بررسی و تصویب شود.