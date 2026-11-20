به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، قائم‌مقام حوزه علمیه قم گفت: ملت ایران با درس گرفتن از شهدا، اجازه تکرار حوادث تلخ تاریخی مانند سقیفه و کربلا را نخواهد داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمید ملکی گفت: با استناد به کلام امیرالمومنین (ع) در نهج‌البلاغه، بر لزوم شکرگزاری نعمت‌های الهی از جمله نعمت انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و رهبری بصیر تأکید کرد و گفت: دشمنان با جنگ رسانه‌ای و روایت‌سازی دروغین به دنبال ناامیدسازی مردم هستند، اما جبهه مقاومت با محوریت ایران اسلامی روز به روز در حال گسترش است.

او با اشاره به تحولات جهانی و انتقال قدرت از غرب به آسیا افزود: امروز ایران اسلامی در برابر دو ابرقدرت ایستاده و دشمنان از موشک‌های سپاه و توان دفاعی کشور هراس دارند؛ این اقتدار ثمره تربیت یافتگان مکتب شهدایی همچون شهید مدنی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملکی با تأکید بر اینکه ملت ایران قدردان نعمت ولایت و شهدا هستند، خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف از جمله تجمع شبانه، نشان‌دهنده عزم راسخ آنان برای حفظ آرمان‌های انقلاب و انتقال آن به نسل‌های آینده است.