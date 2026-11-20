یک‌هزار و ۱۰۰ برنامه در قالب ۴۵ عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج در محلات و حوزه‌های مقاومت نکا اجرا می‌شود.

اجرای یک‌هزار و ۱۰۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در نکا

اجرای یک‌هزار و ۱۰۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در نکا

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ حسینی میانگله فرمانده سپاه ناحیه نکا در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: برای گرامیداشت هفته بسیج، ۴۵ عنوان برنامه در سطح محلات و حوزه‌های مقاومت این شهرستان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به زمان برگزاری برنامه‌ها افزود: هفته بسیج از ۲۹ آبان آغاز می‌شود و تا ۵ آذر، سالروز تشکیل بسیج، ادامه خواهد داشت.

فرمانده سپاه ناحیه نکا ادامه داد: این برنامه‌ها در سطح محلات، حوزه‌های مقاومت و ناحیه برنامه‌ریزی شده و در مجموع حدود یک‌هزار و ۱۰۰ برنامه اجرایی را شامل می‌شود.