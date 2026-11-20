به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس رسانه ملی در ارومیه گفت: به اذعان کارشناسان و تحلیل‌گران اندیشکده‌های سیاسی آمریکا، ایران به عنوان قدرت چهارم جهان ظهور کرده و حق وتو در تنگه هرمز دارد.

دکتر پیمان جبلی رئیس رسانه ملی در دیدار و گفت‌و‌گو با شرکت کنندگان در اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی این مطلب را اعلام کرد.

رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به این که صحنه رویارویی حق و باطل در یک سال گذشته دیده شد گفت: یک طرف ملت مظلوم ایران بودند و در طرف دیگر استکبار جهانی که در تقابل با ملت بزرگ ایران قرار داشتند.

دکتر جبلی افزود: امروز ایران قدرت مطلق منطقه و انکارناپذیر جهانی است. دکتر پیمان جبلی مردم مبعوث شده را نعمت بزرگ الهی و معجزه انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: مردم ما زیر بمباران و در سرما و گرما همچنان در میدان ماندند و یکی از جلوه‌های بارز اقتدار ایران اسلامی در عرصه جهانی شدند.

رئیس رسانه ملی با اشاره به تاکید رهبر شهید انقلاب بر وحدت امت اسلامی و اتحاد زیر بیرق اباعبدالله الحسین علیه السلام گفت: وحدت امت و حضور مردم در میدان دو عامل اقتدار امروز ایران اسلامی در عرصه جهانی است.