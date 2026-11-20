۴۱۲ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی و خدماتی به مناسبت هفته بسیج در میاندورود برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده سپاه میاندورود از اجرای ۴۱۲ عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین امامی نژاد با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های مختلف گفت: بسیج امروز تنها یک نیروی نظامی یا امنیتی نیست، بلکه جریانی فرهنگی، اجتماعی و علمی است که با هدف خدمت‌رسانی به مردم و کمک به پیشرفت کشور فعالیت می‌کند.

فرمانده سپاه میاندورود، حضور در میدان حوادث و بحران‌ها را از ویژگی‌های مهم بسیج دانست و افزود: در شرایط بحرانی، بسیج به پشتوانه ساختار محله‌محور و حضور نیرو‌های مردمی، از نخستین مجموعه‌هایی است که برای کمک به مردم وارد میدان می‌شود.

وی اقدامات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و امدادی را از دیگر عرصه‌های فعالیت بسیج برشمرد و بر ضرورت تعامل مؤثر با دستگاه‌های اجرایی برای تحقق خدمت‌رسانی بهتر و کمک به توسعه کشور تأکید کرد.