به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات به همراه هیئت ایرانی در دومین روز سفر به ایروان، با حضور در شهر مهندسی ایروان از شتاب دهنده‌ها و شرکت‌های این شهر بازدید کرد.

این شهر مهندسی در بخش‌های زیرساخت دیجیتال، امنیت سایبری، زیست بوم فناوری ارتباطات و خدمات پستی و فعالیت‌های علمی فضایی طراحی شده است .

این بازدید با هدف تعاملات دو سویه در حوزه ارتباطات و فناوری صورت گرفته است و به تبادل دانش در این زمینه منجر می شود .



سفر سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه پیگیری‌های برنامه راهبردی «دیپلماسی فناوری» و بنا به دعوت رسمی داویت تادِووسیان، وزیر صنعت فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی جمهوری ارمنستان انجام شده است.



در جریان این سفر، وزیر ارتباطات علاوه بر حضور در نمایشگاه دیجی‌تک اکسپو ۲۰۲۶، دیدار‌ها و رایزنی‌هایی با همتایان و مقام‌های کشور‌های شرکت‌کننده خواهد داشت و زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال را بررسی می‌کند.



این رویداد با تمرکز بر زنجیره ارزش هوش مصنوعی، از انرژی و تراشه‌ها تا زیرساخت‌های پردازشی، مراکز داده، توسعه مدل‌های هوش مصنوعی و کاربرد‌های تجاری این فناوری، میزبان بیش از ۲۰۰ شرکت نمایشگاهی و بیش از ۱۰۰ سخنران از کشور‌های مختلف خواهد بود.



