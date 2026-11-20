به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، با توجه به اینکه ایران یکی از تولیدکنندگان انار جهان است، هرساله جشنواره پاییزی انار با عرضه رب انار و مشتقات آن، لواشک طبیعی انار و عرضه مستقیم انار در تهران برگزار می شود

این جشنواره با هدف حمایت از کسب و کارهای کوچک و باغ داران است تا محصولات خود را بدون واسطه به شهروندان تهرانی عرضه کنند.

​جشنواره انار و سوغاتی ها تا ۶ آذر ماه در بوستان گفتگو برپاست و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۱ تا ۲۱ از این رویداد بازدید کنند.