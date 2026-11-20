مردم در جای جای استان همدان و در قرار شبانه شان، بار دیگر جلوه‌ای از ایستادگی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در سفر به چین نیز نتیجه دلخواه خود را نگرفت و این روند، ادامه شکست‌های او پس از انتخابات سنا و کنگره و تجاوز به ایران بود. این استیصال ترامپ حاصل استقامت مردم در خیابان‌ها و فداکاری نیرو‌های مسلح ایران ارزیابی می‌شود.

در حاشیه این تجمع، شرکت‌کنندگان درباره علل شکست‌های پی‌درپی ترامپ، ارزش حضور نزدیک به ۹ ماهه مردم در صحنه، مهم‌ترین عامل پیروزی کشور در جنگ، خاطرات و خدمات ماندگار بسیج از واکسن‌سازی دهه ۷۰ تا گروه‌های جهادی و کمک‌های مؤمنانه، و عرصه‌های حضور بسیج در حمایت از مردم به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با اشاره به نزدیک شدن به هفته بسیج، خدمات بسیج در حوزه‌های واکسن‌سازی، گروه‌های جهادی، کمک‌های مؤمنانه و کمک به نهاد‌های دولتی را یادآور شدند و بر تداوم حضور مردمی در حمایت از کشور تأکید کردند.

در بخش دیگری از این تجمع، مردم با اشاره به شکست ترامپ در کنگره و ناکامی در سفر چین، تأکید کردند که این شکست‌ها نتیجه استقامت ملت ایران و فداکاری نیرو‌های مسلح است و این حضور مردمی تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه خواهد یافت.