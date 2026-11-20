فرمانده سپاه ناحیه قائم‌شهر از اجرای بیش از هزار برنامه فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و خدماتی همزمان با هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ عباسپور فرمانده سپاه ناحیه قائم‌شهر در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج گفت: بسیج تفکر و سازمانی برخاسته از بطن مردم است که از دوران دفاع مقدس تاکنون در عرصه‌های سازندگی، محرومیت‌زدایی، خدمات اجتماعی و امنیت پایدار نقش‌آفرینی کرده است.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌ها از جمعه ۲۹ آبان تا پنجم آذر با شعار محوری بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان افزود: بیش از هزار برنامه متنوع به همت پایگاه‌های مقاومت بسیج در سطح شهرستان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه قائم‌شهر افتتاح خانه محروم در روستای دیوکلا، کلنگ‌زنی و افتتاح مهدکودک‌های قرآنی و اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی محله‌محور را از برنامه‌های عمرانی و خدماتی این هفته اعلام کرد.

عباسپور همچنین از برگزاری رویداد تولید محتوای دیجیتال، افتتاح مرکز آفرینش‌های هنری بسیج، راه‌اندازی کافه شهدا، یادواره شهدا و شهدای ورزشکار، همایش زندگی به سبک شهدا و برنامه‌های مرتبط با هوش مصنوعی خبر داد.

وی برپایی میزهای خدمت دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات پزشکی و ویزیت رایگان، میز مشاوره و سلامت، بازارچه زنان کارآفرین، کاشت نهال و پیگیری برای آزادی زندانیان جرائم مالی را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در قائم‌شهر برشمرد.

فرمانده سپاه ناحیه قائم‌شهر با اشاره به برنامه‌های محوری این هفته گفت: میقات صالحین در نماز جمعه، رزمایش‌های محله‌محور، گشت‌های امنیتی رضویون و المپیادهای ورزشی برگزار می‌شود و اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان همراه با غبارروبی مزار شهدا نیز پنجم آذر برگزار خواهد شد.

عباسپور در پایان با تأکید بر تداوم طرح‌های محله‌محور افزود: این طرح‌ها با شناسایی مشکلات هر محله و مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی، با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع مسائل معیشتی و زیرساختی دنبال می‌شود.