گل‌گهر سیرجان پس از ۳ هفته در لیگ برترفوتبال، با پیروزی برابر ملوان به رده هفتم صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان،در اولین دیدار هفته چهاردهم، از ساعت ۱۶:۳۰ دیروز ملوان بندرانزلی در خانه میزبان گل‌گهر سیرجان بود که این بازی در پایان با برتری ۲ بر یک شاگردان سیدمهدی رحمتی به پایان رسید.

گل‌گهر در این بازی با پنالتی دقیقه ۱۹ احمدرضا زنده‌روح از ملوان جلو افتاد و شاگردان مازیار زارع دقیقه ۳۳ با اخراج عرفان شهریاری ۱۰ نفره شدند تا کار برای آنها سخت‌تر از قبل شود. در ادامه مازیار زارع هم به‌دلیل اعتراض به داور از کنار خط اخراج شد تا شرایط برای ملوان سخت‌تر از قبل شود.

ملوان دقیقه ۷۰ با گل قائم اسلامی‌خواه از روی نقطه پنالتی به بازی برگشت ولی این پایان کار نبود و لوی بن‌حسین، هافبک تونسی تیم گل‌گهر دقیقه ۸۷ با یک چرخش و شوت تماشایی تیمش را به گل دوم رساند تا شاگردان مهدی رحمتی پیروز این بازی خارج‌ازخانه شوند.

همچنین گل گهر در دقیقه ۷۴ به گل دیگری رسید، اما کمک داور آن را مردود اعلام کرد که بازبینی صحنه با استقاده از VAR نشان داد تصمیم کمک درست بوده است.

گل‌گهر با این برد پس از ۳ هفته در لیگ برتر به پیروزی رسید و با ۱۷ امتیاز به رده هفتم صعود کرد و ملوان هم با چهارمین باخت در ۵ بازی اخیر ۱۰ امتیازی باقی ماند و در رده پانزدهم جدول قرار گرفت.

در هفته چهاردهم گل‌گهر میزبان فجرسپاسی شیراز است .