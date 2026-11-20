نظامآباد آماده میزبانی از شهید گمنام دفاع مقدس
پیکر مطهر یک شهید گمنام امروز در روستای نظامآباد شهرستان قزوین تشییع و به خاک سپرده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین
، آیین استقبال، تشییع و تدفین پیکر مطهر یک شهید گمنام و گرامیداشت یاد و خاطره ۱۱ شهید روستای نظامآباد، ساعت ۱۳ امروز در این روستا برگزار میشود.
این مراسم از خیابان امام خمینی روستای نظامآباد، واقع در بخش مرکزی آغاز خواهد شد.
همچنین مراسم شام غریبان این شهید گمنام، پس از نماز مغرب و عشا در مسجد امام حسین روستای نظامآباد برگزار میشود.
این مراسم به همت ستاد برگزاری مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام بخش مرکزی برگزار خواهد شد.