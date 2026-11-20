دفتر حسابرسی دولت آمریکا با انتشار گزارشی ادعا‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور و دیگر مقام‌های دولتی درباره کاهش نیافتن مهمات در زرادخانه‌های این کشور در پی حمله نظامی به ایران را رد کرد.

اذعان نهاد آمریکایی به کاهش شدید مهمات درپی حمله به ایران

اذعان نهاد آمریکایی به کاهش شدید مهمات درپی حمله به ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارشی که دیروز (۲۸ آبان) منتشر شد، جنگ متجاوزانه علیه ایران «اهمیت» رسیدگی به کمبود «مداوم» مهمات کلیدی در زرادخانه پنتاگون را افزایش داده است و با ادعا‌های مقام‌های ارشد دولت ترامپ که بار‌ها گفته‌اند هیچ کمبودی وجود ندارد، در تضاد است.

این گزارش که توسط دفتر حسابرسی دولت تهیه شده، ارزیابی می‌کند که وزارت جنگ آمریکا فاقد «طرح جامع مهمات برای بهبود سطح موجود» است و خواهان آن است که ایجاد چنین نقشه راهی در اولویت قرار بگیرد.

در این گزارش آمده است: برآورده کردن الزامات مهمات و جبران موجودی آن یک چالش بسیار پیچیده است که نیاز به یک راه حل در سطح وزارتخانه دارد.

ترامپ، پیت هگست، وزیر جنگ و دیگر مقام‌های ارشد آمریکایی بار‌ها گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر اینکه جنگ علیه ایران ذخایر موشک‌های کروز تاماهاک، رهگیر‌های پاتریوت و سایر مهمات پیشرفته ارتش آمریکا را کاهش داده، رد کرده‌اند.

به تازگی، هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا گفته بود که نهاد متبوعش در طول جنگ با ایران مهمات تاریخ گذشته را تغییر کد داده و سپس مورد استفاده کرده است. کائو این عمل را به تازه کردن نان بیات با استفاده از آب و مایکروویو مقایسه کرد.

بازرسی کل وزارت دفاع آمریکا اواخر شهریور نخستین گزارش خود را در مورد پیامد‌های جنگ با ایران منتشر و ضمن اذعان به کمبود سلاح‌های پیشرفته، برآورد اولیه از خسارات وارده به هواپیماها، پایگاه‌ها و اماکن دیپلماتیک آمریکایی در خاورمیانه را ارائه کرد.

در این گزارش آمده بود که جنگ آمریکا با ایران «منجر به کمبود در موجودی تسلیخات راهبردی شده و تنگنا‌های صنعتی برای تأمین مجدد مهمات (پیشرفته) را عیان کرده است». کارشناسان پیش از این گفته بودند که حدود سه سال طول می‌کشد تا پیمانکاران نظامی موشک‌های پیشرفته و موشک‌های پدافند هوایی را به سطح قبل از جنگ برسانند.