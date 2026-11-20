به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده خرید و حمل ۲ هزار لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش چهار میلیارد ریال در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بیرجند رسیدگی شد.

محدثی نژاد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت هشت میلیارد ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

به گفته وی، شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از سوخت کشف شده، مبلغ چهار میلیارد ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه، و برای تغییرات نامتعارف در خودرو برای حمل سوخت قاچاق علاوه بر اصلاح وسیله نقلیه به پرداخت ۸۱۰ میلیون ریال و در مجموع به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. همچنین حکم به تعلیق گواهینامه رانندگی متخلف به مدت دو ماه صادر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: مأموران نیروی انتظامی بیرجند هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه کامیون، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.