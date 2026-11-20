به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هم‌زمان با برگزاری بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی در حسینیه ثارالله ارومیه، آیین سنتی «زنجیر سه‌ضرب» توسط هیئت سیدجواد ارومیه اجرا شد.

زنجیر سه‌ضرب از آیین‌های شناخته‌شده عزاداری در ارومیه و بخشی از میراث آیینی این شهر است که اجرای آن در حضور پیرغلامان و میهمانان داخلی و خارجی اجلاس، فرصتی برای معرفی یکی از سنت‌های ریشه‌دار عزاداری مردم آذربایجان‌غربی فراهم کرد.

این آیین با همراهی جمعی از عزاداران و خادمان حسینی، جلوه‌ای از پیوند دیرینه مردم ارومیه با فرهنگ عاشورا و مکتب اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشت.