سخنگوی اورژانس استان اصفهان گفت: برخورد یک دستگاه پیکان با تیبا در محور نکوآباد مبارکه، ۶ مصدوم شامل چهار زن و دو مرد برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ عباس عابدی افزود: این حادثه ساعت ۱۶:۴۹ روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در جاده نکوآباد، بعد از پارک ساحلی دیزیچه شهرستان مبارکه، به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

وی ادامه داد: بلافاصله سه واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند و به ۶ مصدوم این حادثه خدمات امدادی ارائه کردند.

سخنگوی اورژانس استان اصفهان گفت: مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان محمد رسول‌الله (ص) مبارکه منتقل شدند.