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آیین رونمایی از دیوان «دُرّ بینظیر»، اثر میرزا عبدالوهاب حقیر خویی، در حاشیه بیستوسومین اجلاس بینالمللی پیرغلامان و خادمان حسینی در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین رونمایی از دیوان «دُرّ بینظیر»، اثر میرزا عبدالوهاب حقیر خویی، در حاشیه بیستوسومین اجلاس بینالمللی پیرغلامان و خادمان حسینی و همزمان با برگزاری آیین اختتامیه این رویداد در ارومیه برگزار شد.
این اثر از گنجینههای ارزشمند ادبی و دینی آذربایجان به شمار میرود و معرفی آن، فرصتی برای بازشناسی بخشی از میراث مکتوب، آیینی و عاشورایی منطقه و پیوند دوباره نسل امروز با سرمایههای فرهنگی گذشته است.
بیستوسومین اجلاس بینالمللی پیرغلامان و خادمان حسینی از ۲۶ تا ۲۸ آبانماه به میزبانی ارومیه برگزار شد.