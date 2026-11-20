به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین رونمایی از دیوان «دُرّ بی‌نظیر»، اثر میرزا عبدالوهاب حقیر خویی، در حاشیه بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی و هم‌زمان با برگزاری آیین اختتامیه این رویداد در ارومیه برگزار شد.

این اثر از گنجینه‌های ارزشمند ادبی و دینی آذربایجان به شمار می‌رود و معرفی آن، فرصتی برای بازشناسی بخشی از میراث مکتوب، آیینی و عاشورایی منطقه و پیوند دوباره نسل امروز با سرمایه‌های فرهنگی گذشته است.

بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی از ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه به میزبانی ارومیه برگزار شد.