سخنگوی اورژانس استان اصفهان، گفت: در دو حادثه جداگانه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در سمیرم و اصفهان، هفت نفر مسموم و به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عباس عابدی گفت:این حوادث شامگاه پنجشنبه ۲۸ آبان و بامداد جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: در حادثه نخست در منطقه وردشت سمیرم، چهار نفر شامل یک زن و سه کودک بر اثر اختلال در بخاری گازی دچار مسمومیت شدند.

سخنگوی اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در حادثه دوم در منطقه بابوکان اصفهان نیز سه نفر شامل دو زن و یک مرد به دلیل اختلال در آبگرمکن گازی مسموم شدند.

عابدی گفت: در هر دو حادثه، واحدهای امدادی اورژانس به محل اعزام شدند و مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌های سیدالشهدای سمیرم و اشرفی خمینی‌شهر انتقال یافتند.

مونوکسید کربن گازی بی‌رنگ و بی‌بوست و اختلال در بخاری و آبگرمکن، دودکش نامناسب و تهویه ناکافی از مهم‌ترین عوامل خطر مسمومیت هستند.

اورژانس توصیه کرده در صورت مشکوک شدن به مسمومیت، افراد سریعاً به هوای آزاد منتقل شوند و بدون تماس با ۱۱۵ و اعلام آدرس دقیق، ارزیابی پزشکی به تأخیر نیفتد.