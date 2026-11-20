به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۹ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

هم‌زمان با تشدید برخورد کشور‌های جنوب شرق آسیا با کلاهبرداران برخط، پایگاه‌های جدیدی در حال شکل‌گیری است

کاخ سفید اعلام کرد: ترامپ از توافق‌های ۱۷ میلیارد دلاری در جنوب شرق آسیا به نفع شرکت‌های آمریکایی پرده برداشت

دیوان عالی سازمان ملل، میانمار را به ارتکاب نسل‌کشی با حمایت دولت علیه مسلمانان روهینگیا محکوم کرد

اینفانتینو جوایز را اهدا کرد؛ بیرانوند بهترین بازیکن سال آسیا شد

قیمت نفت در پی حملات حوثی‌ها به ریاض و افزایش نگرانی‌ها درباره عرضه، اندکی افزایش یافت

بانکوک پست

«دامن زدن به نفرت»: حکم نسل‌کشی میانمار، ژنرالی را که به ریاست‌جمهوری رسید، در کانون توجه قرار داد

نگرانی کشاورزان تایلندی از توافق با آمریکا

نیو استریت تایمز

پلیس استرالیا در پی عملیات ضد تروریستی در سیدنی، سه نفر را بازداشت کرد؛ یک نفر تفهیم اتهام شد

تمپو اندونزی

هزینه جنگ آمریکا علیه ایران از مرز ۴۸ میلیارد دلار فراتر رفت

کیفیت هوای جاکارتا در روز جمعه در سطح ناسالم ثبت شد

مالایی میل

«تشدید خطرناک تنش‌ها»: کشور‌های حاشیه خلیج فارس پس از حملات آمریکا به جزیره قشم، برای رهگیری آتش موشکی ایران و متحدانش به تکاپو افتادند

استار مالزی

مالزی برای تقویت روابط با فرانسه در زمینه عناصر نادر خاکی برنامه‌ریزی کرد

مقام‌های فیلیپین تمامی ۲۳۳ نفر معترض نشست آ سه آن را آزاد کردند

برناما

مالزی، آمریکا، کانادا و ۱۰ کشور دیگر بر تقویت همکاری‌ها برای مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی متعهد شدند

نیشن تایلند

تایلند راهکار‌های حمایت از کشاورزان در برابر توافق تجاری با آمریکا و مقررات اتحادیه اروپا درباره جنگل‌زدایی را تدوین کرد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

ترامپ: برای تصمیم‌گیری درباره اقدامات بعدی در قبال ایران عجله‌ای ندارم

جمهوری‌خواهان سنای آمریکا قطعنامه پایان دادن به جنگ علیه ایران را مسدود کردند

وزیر امور خارجه ایران خواستار نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی برای رفع محاصره غزه شد

سخنگوی سپاه: ایران ادامه جنگ فرسایشی را نخواهد پذیرفت

شی جین‌پینگ ریاست نشست سه‌جانبه سران چین، روسیه و آمریکا را برعهده گرفت

نشست سران چین، روسیه و آمریکا با محوریت صلح و ثبات جهانی برگزار شد

نشست اقتصادی و تجاری چین و آفریقا در آفریقای جنوبی آغاز شد

روزنامه چاینا دیلی

چین، روسیه و آمریکا در بیانیه مشترک بر حفظ صلح و ثبات جهانی تأکید کردند

متن کامل نقشه راه تقویت ارتباطات و زیرساخت‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه منتشر شد

شی جین‌پینگ خواستار همکاری منطقه‌ای فراگیر بر پایه همبستگی، گشودگی و نوآوری شد

نشست سه‌جانبه سران، زمینه‌ساز تقویت همکاری قدرت‌های بزرگ ارزیابی شد

پوتین: روسیه آماده همکاری با چین و آمریکا برای کمک به صلح و امنیت جهانی است

ترامپ: آمریکا، چین و روسیه به‌عنوان قدرت‌های هسته‌ای مسئولیت حفظ صلح جهانی را برعهده دارند

چین و انگلیس بر گسترش همکاری در حوزه بهداشت و درمان تأکید کردند

روزنامه گلوبال تایمز

نشست تاریخی سران چین، روسیه و آمریکا در شهر شنژن برگزار شد

شی جین‌پینگ: دیدار سه‌جانبه سران سه کشور از اهمیت تاریخی برخوردار است

چین، روسیه و آمریکا بر ضرورت حفظ صلح و ثبات بین‌المللی تأکید کردند

بیانیه مشترک سه کشور بر مسئولیت قدرت‌های بزرگ در جلوگیری از جنگ و حفظ امنیت جهانی تأکید دارد

دیدار سه‌جانبه می‌تواند زمینه‌ساز تقویت گفت‌و‌گو و مدیریت اختلافات میان قدرت‌های بزرگ باشد

هنر‌های سنتی چین در طراحی پوشش‌های مورد استفاده رهبران در عکس یادگاری اجلاس اپک مورد توجه قرار گرفت

سی‌جی‌تی‌ان

وزیر امور خارجه چین: نشست شنژن نقطه عطف تازه‌ای در همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه است

نشست سه‌جانبه چین، روسیه و آمریکا با تأکید بر اهمیت حفظ صلح جهانی پایان یافت

شی جین‌پینگ چهار اصل برای روابط قدرت‌های بزرگ مطرح کرد: احترام متقابل، همزیستی مسالمت‌آمیز، همکاری برد ـ برد و گفت‌و‌گو

شی جین‌پینگ: چین از پیشگامان و حامیان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه است

سرمایه‌گذاران جهانی نگاه بلندمدت‌تری به دارایی‌ها و بازار چین پیدا کرده‌اند

ترامپ: برای تصمیم‌گیری درباره اقدامات بعدی در قبال ایران عجله‌ای ندارم

سخنگوی سپاه: ایران ادامه وضعیت جنگ فرسایشی را نخواهد پذیرفت

روزنامه مردم

شی جین‌پینگ بر اجرای راهبرد ملی مقابله با چالش‌های ناشی از سالمندی جمعیت تأکید کرد

شی جین‌پینگ ریاست سی‌وسومین نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه را برعهده گرفت

شی جین‌پینگ: باید با ساخت جامعه آسیا و اقیانوسیه، فصل تازه‌ای از معجزه اقتصادی این منطقه رقم بزنیم

ششمین کنفرانس جهانی آموزش زبان چینی در استان هاینان برگزار شد

وزارت بازرگانی چین: بازار مصرف داخلی از ابتدای سال جاری به‌طور باثبات گسترش یافته است

چین طرح‌های آزمایشی جدید برای توسعه فضا‌های داده قابل اعتماد را آغاز کرد

وزارت منابع آب چین توسعه سد‌های ایمن، زیست‌محیطی و هوشمند را دنبال می‌کند

خبرگزاری و رسانه اقتصادی کایشین

سران چین، روسیه و آمریکا با انتشار بیانیه صلح بر گفت‌و‌گو درباره کاهش خطرات هسته‌ای تأکید کردند

شرکت هوش مصنوعی دیپ‌سیک یک دور تأمین مالی ۱۰۰ میلیارد یوانی را تکمیل کرد

چین در سال ۲۰۲۵ به بزرگ‌ترین مبدأ واردات خودرو در دبی تبدیل شد.

رشد سود شرکت تنسنت در سه‌ماهه سوم با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی کند شد

پوتین و ترامپ در حاشیه نشست شنژن درباره بحران اوکراین گفت‌و‌گو کردند

روزنامه پکن دیلی

شی جین‌پینگ ریاست نشست سران اپک را برعهده گرفت و بر ساخت جامعه مشترک آسیا و اقیانوسیه تأکید کرد

شی جین‌پینگ با ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ نشست سه‌جانبه برگزار کرد

چین، روسیه و آمریکا بیانیه مشترک صلح منتشر کردند

شی جین‌پینگ با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کرد

شی جین‌پینگ درباره ضرورت توجه به مسائل سالمندی جمعیت دستور‌های مهمی صادر کرد

چین ۳۴ کارخانه هوشمند جدید را در فهرست طرح‌های توسعه کارخانه‌های پیشرفته قرار داد

دیوان عالی کره جنوبی حکم چهار سال زندان همسر رئیس‌جمهور سابق این کشور را تأیید کرد