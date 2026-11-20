بیستمین تور رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضائیه با هدف تبیین اقدامات و معرفی دستاورد‌های دستگاه قضایی، تقویت شفافیت و پاسخگویی و توسعه تعامل رسانه‌ها با قوه قضائیه در استان مازندران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیستمین تور رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضائیه با حضور خبرنگاران و عکاسان از ۳۰ رسانه سراسری و محلی، صبح امروز در استان مازندران آغاز به کار کرد. سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، نیز در این تور رسانه‌ای حضور دارد.

این تور در ادامه سیاست‌های اطلاع‌رسانی و تعامل مستمر دستگاه قضا با اصحاب رسانه برگزار می‌شود و خبرنگاران در قالب آن از بخش‌های مختلف دستگاه قضایی استان مازندران بازدید کرده و با مسئولان قضایی و مدیران استانی گفت‌و‌گو خواهند کرد.

تبیین اقدامات و معرفی دستاورد‌های دستگاه قضایی، تقویت شفافیت و پاسخگویی، توسعه تعامل رسانه‌ها با قوه قضائیه و ارائه تصویری دقیق و مستند از عملکرد این دستگاه از مهم‌ترین اهداف این تور رسانه‌ای است.

مرکز رسانه قوه قضائیه تاکنون ۱۹ تور رسانه‌ای را با هدف تبیین اقدامات دستگاه قضایی و با حضور اصحاب رسانه در استان‌های مختلف کشور برگزار کرده و بیستمین تور نیز با تمرکز بر شفافیت، حقوق عامه و تعامل سازنده با رسانه‌ها در مازندران در حال برگزاری است.

در نخستین روز تور نظارتی؛ نشست مشترک سخنگوی قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری مازندران برگزار شد

در نخستین روز تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه در مازندران، نشست مشترک سخنگوی قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان مازندران برگزار شد.

در این نشست خبری مشترک سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه و عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران به بیان آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط در استان پرداختند.

در ابتدای این نشست از سه نفر رتبه برتر کنکور در استان مازندران تقدیر ش

کاظمی: در دوره‌ای که جنگ‌ها به مرز‌ها محدود نیست، نقش دادگستری در صیانت از اعتماد عمومی پررنگ است

سخنگوی قوه قضائیه در این نشست خبری گفت: در دوره‌ای که جنگ‌ها به مرز‌ها محدود نیست و اراده‌ها و نگرش‌ها را هدف گرفته است؛ چه باید کرد؟ چگونه باید دادگستری در میان جنگ نقش ایفا کند؟ این نکته موضوع اساسی است.

کاظمی افزود: امروز دشمن اعتماد مردم و انسجام عمومی را هدف گرفته است و جنگ محدود به موشک نیست و محدود به جنگ‌افزار‌های مرسوم نیست و جنگ استفاده از رسانه‌هاست؛ در این مسیر مهم‌ترین اقدام دشمن این است که بر روی شکاف‌ها سوار شود و شکاف بین وعده و عمل و شکاف ناشی از خطا‌های ما مسئولان. این موضوعات موجب نارضایتی عمومی می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینجاست که نقش دادگستری پررنگ است و حقوق عامه و اقدامات دادگستری در این زمینه فضای وعده و عمل را پر می‌کند و عدالت نقش مؤثر خود را ایفا می‌کند و عدالت از ساختمان‌های دادگستری فراتر می‌رود و عدالت وارد زندگی مردم می‌شود. در این صورت می‌شود متکی به اعتماد مردم شد و این اقدامی است که دادگستری در آن نقش مؤثری دارد.

تأکید سخنگوی قوه قضائیه بر ضرورت پیگیری حقوق عامه

سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق عامه افزود: حقوق مردم در حوزه‌های مختلف از جمله هوا، آب، زمین، جاده و سایر حقوق شهروندی باید از سوی دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار گیرد و به نتیجه برسد.

کاظمی: قوه قضائیه برای رفع موانع توسعه اقتصاد دریاپایه به دولت کمک می کند

کاظمی با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی و گردشگری مازندران گفت: این استان از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است و حضور حدود ۵۰ نفر از فعالان رسانه‌ای در قالب بیستمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضائیه، فرصتی برای بررسی عملکرد دستگاه قضایی و پیگیری مطالبات مردم فراهم کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه نمی‌توان ادعا کرد همه اقدامات به نتیجه رسیده است، افزود: دستگاه قضایی خود را در برابر حقوق مردم پاسخگو می‌داند و برای احقاق حقوق آنان تلاش می‌کند.

کاظمی با اشاره به تعامل و همکاری مطلوب میان مسئولان اجرایی و قضایی مازندران گفت: در سایه این همکاری، اقدامات خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی و پیگیری مسائل استان انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در سفر به مازندران، پیگیری حقوق عامه، رفع مشکلات مردم، جلوگیری از رسوب کالا در بنادر، مقابله با تصرف اراضی و زمین‌خواری، سنددار کردن املاک و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از جمله محور‌های مورد تأکید و پیگیری دستگاه قضایی در استان برشمرد.

کاظمی همچنین ابراز امیدواری کرد که این نشست خبری صرفاً به ارائه آمار و گزارش‌های سازمانی محدود نشود و به فرصتی برای مطالبه‌گری و پیگیری مطالبات مردم استان مازندران تبدیل شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار صداوسیما درباره اقدامات قضایی در رفع موانع اقتصاد دریاپایه گفت: موضوع اقتصاد دریاپایه از سال ۱۳۹۴ و در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد و به‌عنوان یکی از راهبردهای مهم اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. همچنین در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغ شد.

کاظمی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دریایی کشور افزود: ایران با برخورداری از سواحل گسترده در مجاورت دو دریا و یک خلیج، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه اقتصاد دریاپایه دارد که متأسفانه در گذشته آن‌گونه که باید مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه موضوع اقتصاد دریاپایه در قوانین کشور، از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: این موضوع در دستور کار دولت و قوه قضاییه قرار دارد.

کاظمی ادامه داد: اقتصاد دریاپایه طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را شامل می‌شود؛ از فعالیت‌هایی که در دریا انجام می‌شود تا خدمات و محصولاتی که از خشکی به دریا یا از دریا به خشکی ارائه می‌شود. حوزه‌هایی همچون شیلات، پرورش و توسعه گونه‌های آبزی، دریانوردی، صنایع پشتیبان و کشتی‌سازی از جمله بخش‌هایی هستند که باید در سواحل، کرانه‌ها و مناطق مرتبط با دریا توسعه پیدا کنند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت استان‌های ساحلی کشور تصریح کرد: استان‌های جنوبی از جمله هرمزگان و سیستان و بلوچستان از مناطق مهم در توسعه اقتصاد دریاپایه هستند و در شمال کشور نیز دریای خزر و استان مازندران ظرفیت‌های مهمی در این زمینه دارند.

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان مازندران گفت: در دو بندر اصلی این استان و همچنین در محدوده جاده ساحلی، اقدامات متنوعی برای رفع موانع و افزایش بهره‌وری اقتصادی انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از آغاز اقدامات و تصمیم‌گیری‌هایی در زمینه فعالیت تعاونی‌های صیادی و صیادانی که با استفاده از دام و تور در دریا فعالیت می‌کنند، خبر داد و افزود: در این حوزه نیز اقدامات و تصمیمات خوبی در دستور کار قرار گرفته است.

کاظمی در پایان تأکید کرد: سیاست کلی قوه قضاییه این است که با توجه به تأکیدات و دستورات رهبر شهید و ظرفیت‌ها و استعدادهای سرزمینی ایران در حوزه دریا، زمینه تحقق اهداف اقتصاد دریاپایه فراهم شود و قوه قضاییه نیز در چارچوب وظایف خود به دولت در اجرای سیاست‌های مربوط به توسعه اقتصاد دریاپایه کمک کن

رئیس کل دادگستری مازندران: رسانه‌ها ظرفیت‌ها و چالش‌های استان را به مدیران ارشد منتقل کنند

عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران، در این نشست با تأکید بر نقش رسانه‌ها به‌عنوان سفیران اطلاع‌رسانی، گفت: رسانه‌ها باید هم اقدامات و دستاورد‌های انجام‌شده را ببینند و هم چالش‌های موجود را منعکس کنند تا آنچه در استان مازندران به‌عنوان ظرفیت وجود دارد و نیز مشکلات پیش‌رو، به سمع و نظر مدیران ارشد دستگاه اجرایی، دستگاه قضایی و قوه مقننه برسد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران، با اشاره به اهمیت پیوند پویا میان مردم و مسئولان، افزود: خبرنگاران به‌عنوان نمایندگان افکار عمومی می‌توانند در انتقال دقیق مطالبات مردم و بازتاب واقعیت‌های استان نقش مؤثری ایفا کنند.

پوریانی با خیرمقدم به معاونان، دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان‌ها و مسئولان انتظامی استان، یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، مدافعان حرم، شهدای امنیت و سلامت و شهدای جنگ‌های اخیر را گرامی داشت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران، استان مازندران را استانی سرسبز و برخوردار از نعمت‌های خدادادی فراوان توصیف کرد و گفت: این استان با وسعت حدود ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع، جمعیتی قریب به چهار میلیون نفر و ۴۸۷ کیلومتر خط ساحلی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مازندران با استان‌های سمنان، تهران، گیلان، قزوین و البرز همسایه است و دارای ۳۳ حوزه قضایی و ۲۲ شهرستان است.

پوریانی افزود: برگزاری چنین تور‌های رسانه‌ای فرصتی برای بازدید میدانی خبرنگاران از روند خدمات قضایی، آشنایی با ظرفیت‌ها و چالش‌های استان و گفت‌وگوی مستقیم با مسئولان است.

قدردانی از رتبه‌های برتر کنکور در استان مازندران

در آغاز بیستمین تور رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضائیه و با حضور سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه و عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران، از امیرحسین جعفری، رتبه ۳ گروه آزمایشی ریاضی، و محمدحسین تقدیسی، رتبه ۴ گروه آزمایشی علوم تجربی، از فرزندان کارکنان دادگستری استان مازندران که در کنکور سراسری حائز رتبه‌های برتر شده‌اند، تقدیر به عمل آمد.

این قدردانی در زمینه توجه به خانواده کارکنان دستگاه قضایی و پاسداشت تلاش علمی فرزندان آنان انجام شد. در این آیین، از دانش‌آموزان رتبه‌برتر با اهدای لوح و هدیه قدردانی شد.