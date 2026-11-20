به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این آزمون به همت معاونت علمی، پژوهشی و فناوری سپاه فتح استان برگزار شد.

معاون علمی، پژوهشی و فناوری سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد، در این آزمون بیش از هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز از مناطق مختلف استان با هم رقابت کردند.

قاسم‌پور استعدادیابی، توانمندسازی، هدایت دانش‌آموزان مستعد و تحقق عدالت آموزشی را از اهداف برگزاری این آزمون عنوان کرد و افزود: آزمون‌های برپا شامل سنجش هوش تحلیلی، سرعت و دقت و همچنین ارزیابی علمی بر اساس کتاب‌های درسی است.

وی با بیان اینکه این طرح زمینه آمادگی دانش‌آموزان برای ورود به مدارس استعداد‌های درخشان و دانشگاه‌ها را فراهم می‌کند، از خانواده‌ها، مربیان و فعالان فرهنگی مساجد خواست به این حرکت علمی و تربیتی بپیوندند.

قاسم پوربا اشاره به فعالیت بیش از ۸۰ مجموعه نخبه‌پرور در استان گفت: این مجموعه‌ها با محوریت مساجد و مشارکت گروه‌های مردمی فعالیت می‌کنند.