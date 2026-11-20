به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اکرم قدیمی، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اختصاص امتیاز به فعالیت‌های ترویجی در نظام ارزیابی اعضای هیئت علمی گفت: ما چندین سال است این موضوع را پیگیری و تکرار می‌کنیم، اما هنوز امتیاز مشخصی برای این فعالیت‌ها در نظام ارزیابی اعضای هیئت علمی در نظر گرفته نشده است.

رئیس انجمن ترویج علم ایران ، افزود : فعالیت‌های ترویجی در نظام امتیازدهی دانشگاه‌ها ، جایگاه مشخص و قابل توجهی ندارند و عملاً در نظام ارزیابی دیده نمی‌شوند اما ما خودمان بدون دریافت امتیاز در این حوزه فعالیت می‌کنیم و می‌خواهیم این مسیر برای دیگران نیز باز شود.

وی با اشاره به برنامه‌های انجمن برای آموزش مهارت‌های ترویج علم برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی، گفت: کارگاه‌هایی را با موضوع چگونگی روایت و بیان علم برنامه‌ریزی کرده‌ایم. همچنین کتابی در این زمینه نیز به زودی منتشر خواهد شد.

رئیس انجمن ترویج علم ایران با تأکید بر ضرورت حمایت نهادی از این فعالیت‌ها، افزود : برای گسترش ترویج علم، علاوه بر جذب مخاطب، به حمایت نهادی و سرمایه‌گذاری نیاز داریم. نهاد‌های سیاست‌گذار از جمله وزارت علوم و سایر نهاد‌های بالادستی باید از این مسیر حمایت کنند تا فعالیت‌ها به نتیجه برسد.

وی درباره وعده سال گذشته برای راه‌اندازی وب‌سایتی با همکاری ایرانداک با هدف ترجمان دانش و انتشار نسخه‌های ساده‌فهم پایان‌نامه‌ها نیز گفت: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، این وعده تاکنون محقق نشده است.