مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ شمال و محور کندوان از ساعت ۱۴ بسته و از ساعت ۱۷:۳۰ تردد از خروجی مرزن‌آباد به سمت جنوب یک‌طرفه خواهد شد.

انسداد مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ شمال و کندوان از ساعت ۱۴

انسداد مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ شمال و کندوان از ساعت ۱۴

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران گفت: هم‌اکنون ترافیک در خروجی محور‌های کندوان، هراز و سوادکوه پرحجم است و در خروجی مرزن‌آباد نیز حدود ۲ کیلومتر ترافیک ایستایی گزارش می‌شود.

وی افزود: برای مدیریت ترافیک، از ساعت ۱۴ مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ شمال و محور کندوان مسدود خواهد شد و حدود ساعت ۱۷:۳۰ نیز مسیر خروجی مرزن‌آباد به سمت جنوب یک‌طرفه می‌شود.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به وضعیت محور هراز گفت: در این محور نیز محدودیت یک‌طرفه به‌صورت مقطعی اجرا خواهد شد.

سرهنگ عبادی وضعیت جوی محور‌های استان را ابری و آفتابی اعلام کرد و از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سرعت مطمئنه، توجه کافی به جلو و حفظ فاصله طولی مناسب، از بروز حوادث رانندگی جلوگیری کنند.