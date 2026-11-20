



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، سردار عزیزالله ملکی اظهار داشت: در پی شکایت اداره منابع طبیعی مبنی بر تصرف غیرقانونی ۴۳۰ هزار مترمربع از اراضی ملی در چند منطقه از روستای دژگاه شهرستان فراشبند توسط تعدادی از اهالی، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با هماهنگی قضایی و همراهی نماینده و کارشناس اداره منابع طبیعی به محل اعزام شدند و پس از بررسی، ۴۳۰ هزار مترمربع از اراضی ملی تصرف‌شده را رفع تصرف کرده و به بیت‌المال بازگرداندند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به دستگیری چهار متخلف در این پرونده تصریح کرد: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

ملکی ارزش اراضی ملی رفع تصرف‌شده را برابر اعلام کارشناسان ۹۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.