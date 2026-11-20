استاندار آذربایجان‌غربی گفت: آذربایجان‌غربی زیر پرچم اباعبدالله الحسین (ع)، استانی امن و منسجم است و وحدت در آن به معنای واقعی کلمه تحقق یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به وحدت و انسجام اقوام و پیروان ادیان و مذاهب مختلف در استان، گفت: آذربایجان‌غربی زیر پرچم اباعبدالله الحسین (ع)، استانی امن و منسجم بوده و وحدت در آن به معنای واقعی کلمه تحقق یافته است.

رضا رحمانی با اشاره به اشتیاق مردم استان برای میزبانی از رویداد معنوی اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی افزود: مردم آذربایجان‌غربی طی یک سال گذشته در انتظار برگزاری این اجلاس بودند تا ارادت و دلدادگی خود به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش بگذارند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری برنامه‌های اجلاس در ارومیه و دیگر شهرستان‌های استان، خاطرنشان کرد: میزبانی از این رویداد تنها به مرکز استان محدود نشد و نقاط مختلف آذربایجان‌غربی میزبان برنامه‌های مرتبط بودند که این موضوع بیانگر ظرفیت گسترده فرهنگی و مردمی استان در پاسداشت شعائر حسینی است.

استاندار آذربایجان‌غربی به مشارکت اقوام و پیروان ادیان و مذاهب مختلف در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی نیز اشاره کرده و افزود: در مسیر تردد زائران اربعین، شیعیان، اهل سنت و مسیحیان در کنار یکدیگر با برپایی موکب و ارائه خدمات، عشق و ارادت خود به امام حسین (ع) را نشان می‌دهند.

رحمانی همچنین با تأکید بر اینکه همبستگی اجتماعی در آذربایجان‌غربی فراتر از شعار و مناسبت‌های خاص است، اضافه کرد: حضور و همراهی اقوام و ادیان مختلف در کنار یکدیگر زیر پرچم اباعبدالله الحسین (ع)، جلوه‌ای روشن از وحدت و انسجام واقعی مردم استان است.

وی در پایان، وحدت و همدلی میان اقوام و پیروان ادیان و مذاهب را از سرمایه‌های ارزشمند آذربایجان‌غربی دانسته و افزود: این انسجام اجتماعی، پشتوانه امنیت و همزیستی مسالمت‌آمیز در استان است.