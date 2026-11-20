سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی، گفت: دادگستری در کنار رسیدگی به پرونده‌ها، وظیفه دارد برای تحقق حقوق عامه و ملموس شدن عدالت در زندگی مردم نیز ورود کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کاظمی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با حضور رئیس کل دادگستری مازندران و جمعی از اصحاب رسانه، با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی و تلاش دشمن برای تضعیف اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی گفت: جنگ امروز تنها به استفاده از موشک و جنگ‌افزار‌های متعارف محدود نیست و دشمن با بهره‌گیری از شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد مسئولان و همچنین خطا‌های مدیریتی، به دنبال ایجاد نارضایتی و بی‌اعتمادی در جامعه است.

وی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را از مهم‌ترین پشتوانه‌های راهبردی کشور دانست و افزود: دستگاه قضایی در این شرایط، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها، باید در رویداد‌هایی که به تحقق یا نقض عدالت در جامعه منجر می‌شود نیز نقش‌آفرینی کند.

سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت ملموس بودن عدالت در زندگی مردم گفت: حقوق عامه به محدوده قوانین و ساختمان‌های دادگستری محدود نمی‌شود، بلکه موضوعاتی مانند آب، زمین، دریا، جاده و سایر حقوق عمومی را نیز در بر می‌گیرد و مردم باید تحقق عدالت را در این حوزه‌ها احساس کنند.

کاظمی، ورود دستگاه قضایی به مشکلات عمومی مردم، از جمله مسائل مربوط به دسترسی به آب و صیانت از حقوق عامه را از تکالیف قانونی این دستگاه برشمرد و بر ضرورت پیگیری مطالبات مردم و انعکاس دقیق آنها تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی و گردشگری مازندران، از تعامل و همکاری مسئولان اجرایی و قضایی استان خبر داد و گفت: ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی استان نیز برای بهره‌گیری از توان اقتصادی مازندران فعال است.

سخنگوی قوه قضائیه، پیگیری مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به مازندران، رفع مشکلات مربوط به کالا‌های دپو شده، مقابله با تصرف اراضی و زمین‌خواری، سنددار کردن اراضی و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از جمله محور‌های پیگیری دستگاه قضایی در استان عنوان کرد.

کاظمی با اشاره به حضور جمعی از فعالان رسانه‌ای در این نشست و برنامه بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری مازندران، هدف این رویداد را آشنایی نزدیک‌تر رسانه‌ها با اقدامات دستگاه قضایی و فراهم کردن زمینه مطالبه‌گری و انعکاس مسائل مردم دانست.

در ادامه این نشست، پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران نیز با اشاره به ظرفیت‌ها و اهمیت راهبردی استان، از فعالیت ۳۳ حوزه قضایی در ۲۲ شهرستان مازندران خبر داد و گفت: دستگاه قضایی برای رفع برخی مشکلات و چالش‌های استان ورود کرده و در مواردی با پیگیری‌های انجام‌شده، مسائل موجود در مدت کوتاهی برطرف شده است.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها به‌عنوان زبان گویای مردم و مسئولان، از اصحاب رسانه خواست مسائل، ظرفیت‌ها و مطالبات مردم مازندران را به‌درستی منعکس کنند و گفت: در کنار اقدامات انجام‌شده، چالش‌هایی نیز در استان وجود دارد که باید برای رفع آنها تلاش شود.