به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ این هفته، کتاب از شعر و ادبیات مقاومت تا روایت قهرمانان و قصه‌های کوتاه، خبرساز شد؛ هفته‌ای که با رونمایی تقریظ رهبر شهید انقلاب همراه بود و با گسترش کتابخانه‌های سیار و اهدای هزاران جلد کتاب، رنگ عدالت فرهنگی گرفت.

رونمایی از تقریظ رهبر شهید بر «خاکسپاری دوم بانوی مرگ»

در ابتدا به سراغ خبری از یک رونمایی خاص می رویم. بیست‌ودومین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، با رونمایی از تقریظ رهبر شهید انقلاب بر کتاب «خاکسپاری دوم بانوی مرگ» برگزار شد.

این کتاب روایتی مستند از بخشی از مقاومت و اقتدار است.

معرفی برگزیدگان جشنواره بین‌المللی داستان شش‌کلمه‌ای میناب

برگزیدگان جشنواره بین‌المللی داستان شش‌کلمه‌ای «میناب؛ ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» معرفی شدند.

در آیین اختتامیه این رویداد، اسامی ۱۰ برگزیده داخلی و ۱۰ برگزیده خارجی اعلام شد. این جشنواره با محوریت روایت کوتاه از حادثه تلخ میناب، میزبان آثار نویسندگان ایرانی و خارجی بود.

نمایشگاه کتاب تهران از دوم دی آغاز می‌شود

و یک خبر مهم که در این منتشر شد...سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، هم‌زمان با میلاد امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، از چهارشنبه دوم دی ۱۴۰۵ آغاز به کار می‌کند.

محسن جوادی، رئیس این دوره از نمایشگاه، با اعلام این خبر گفت: نمایشگاه کتاب تهران میزبان علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی خواهد بود.

ایران میزبان کنفرانس مدیران کتابخانه‌های ملی آسیا و اقیانوسیه

سی‌ودومین کنفرانس مدیران کتابخانه‌های ملی آسیا و اقیانوسیه، برای نخستین‌بار به میزبانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

نمایندگان کتابخانه‌های ملی ۱۴ کشور در این نشست حضور داشتند و درباره موضوعاتی همچون کاربرد هوش مصنوعی، حفاظت دیجیتال، سازماندهی دانش، اطلاعات قابل اعتماد و همکاری‌های منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

برگزیدگان جایزه قلم زرین معرفی شدند

آیین اختتامیه جایزه ادبی قلم زرین، در پنجمین روز هفته کتاب، با حضور جمعی از نویسندگان و اهالی رسانه در سرای کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.

در این دوره، آثار برگزیده در بخش‌های داستان و رمان بزرگسال، شعر بزرگسال، داستان کودک و نوجوان، شعر کودک و نوجوان و نقد و پژوهش ادبی معرفی شدند.

اهدای ۹۰ هزار جلد کتاب به مناطق کم‌برخوردار

در ادامه برنامه‌های هفته کتاب، آستان قدس رضوی با اجرای طرح «آفتاب مهربانی»، ۹۰ هزار جلد کتاب به ۸۲۶ کتابخانه روستایی و سیار اهدا کرد. این اقدام هم‌زمان با هفته کتاب و یکصدمین سال تأسیس انتشارات به‌نشر، با هدف گسترش عدالت فرهنگی و تسهیل دسترسی به منابع مطالعاتی در مناطق کم‌برخوردار انجام شد.

تجلیل از آثار برتر دانشجویی در حوزه کتاب

سی‌وسومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی و دومین دوره جایزه علامه سیدجعفر شهیدی، در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد. این رویداد با هدف شناسایی و حمایت از آثار برتر دانشجویان و تقویت فعالیت‌های پژوهشی و تألیفی در دانشگاه‌ها برگزار شد.

«از دفتر شعر امین»؛ رونمایی از سروده‌های رهبر شهید انقلاب

آیین بزرگداشت «امین زبان و ادب پارسی» و رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین»، مجموعه سروده‌های رهبر شهید انقلاب، با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب برگزار شد.در این مراسم، جایگاه رهبر شهید انقلاب در پاسداشت زبان فارسی و نقش ایشان در حوزه شعر و ادبیات مورد توجه قرار گرفت.

نرم‌افزار «کتابخانه متون کهن فارسی» رونمایی شد

نرم‌افزار «کتابخانه متون کهن فارسی» هم‌زمان با سومین روز هفته کتاب، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

این مجموعه بیش از هزار عنوان اثر و در مجموع ۷۲ میلیون واژه را در خود جای داده است که با احتساب شکل‌های ترکیبی، شمار واژه‌های آن به ۱۵۰ میلیون می‌رسد.



کتابخانه سیار به همه استان‌های کشور رسید

همچنین در سی‌وچهارمین هفته کتاب، با بهره‌برداری از ۳۴ کتابخانه سیار با حضور رئیس‌جمهور، همه استان‌های کشور صاحب کتابخانه سیار شدند.

این کتابخانه‌ها با هدف گسترش عدالت فرهنگی و دسترسی آسان‌تر مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، فعالیت خود را آغاز کردند.

همچنین برگزیدگان و شایستگان تقدیر دومین دوره رویداد ملی «هم‌خوان؛ جایزه کتابخانه عمومی ایران» معرفی شدند.

مجموعه صوتی چهارجلدی «آسمان‌دار» رونمایی شد

و در پایان می رویم سراغ انتشار یک مجموعه صوتی . مجموعه صوتی چهارجلدی «آسمان‌دار» با موضوع زندگی و مجاهدت‌های چهار فرمانده شهید هوافضا منتشر شد.

این مجموعه، روایتگر فراز و نشیب‌های زندگی و فعالیت‌های این فرماندهان شهید است که در قالب کتاب صوتی دراختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.