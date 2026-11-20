به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی خلیل آباد گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال در این شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران بخش ششطراز قرار گرفت.

سرهنگ محمدتقی قربانی افزود: ماموران تجسس بخش ششطراز با جمع آوری اطلاعات اولیه و اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی ۳ متخلف که پس از حصول اطمینان و هماهنگی قضایی با حضور عوامل اداره برق شهرستان به محل اعزام و در بازرسی به عمل آمده از محل مورد نظر تعداد ۶ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف و ضبط گردید.

وی تصریح کرد در این رابطه ۳متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به همراه تجهیزات کشف شده‌اند جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.