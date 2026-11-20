به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، غلامرضا شنگی با اشاره به استقبال شهروندان از سامانه شهرزاد و تقویت ظرفیت فروش مجازی در راستای اجرای طرح «تورم صفر» اظهار کرد: با توجه به استقبال خوب شهروندان از سامانه شهرزاد و توسعه فروش مجازی، به‌روزرسانی زیرساخت‌های سامانه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: تمامی میادین میوه و تره‌بار آمادگی لازم برای پیوستن به این طرح را دارند و امیدواریم از ماه آینده، با به‌روزرسانی سامانه‌ شهرزاد، روند توسعه خدمات و افزایش ظرفیت فروش با سرعت بیشتری دنبال شود.

شنگی در پاسخ به پرسشی در رابطه با زمان اضافه شدن سه قلم کالای جدید به طرح تورم صفر گفت: این سه قلم کالا که پیش‌تر اضافه شدن آن‌ها به طرح پیش‌بینی شده بود، طی هفته آینده به اقلام مشمول طرح افزوده خواهند شد.