مردم ولایت‌مدار کرمان با حضور در میدان کوثر، بر تداوم اتحاد و همبستگی ملی، حمایت از نیرو‌های مسلح و ایستادگی در برابر تهدید‌های دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، شعار‌هایی در حمایت از انقلاب، اعلام آمادگی برای دفاع از ایران و محکومیت آمریکا در این اجتماع طنین‌انداز شد و مردم بار دیگر حمایت خود را از ایران اسلامی اعلام کردند.

حاضران، اتحاد و همبستگی مردم، پیروی از رهبر انقلاب و همصدایی مسئولان را از مهم‌ترین عوامل پیروزی در جنگ دانستند و تأکید کردند که ملت ایران از نخستین روز در میدان حضور داشته و با ایستادگی خود، هیمنه پوشالی دشمن را در برابر ملت‌ها فرو ریخته است.

یکی از حاضران در این اجتماع با یادآوری راهبرد رهبر شهید مبنی بر اینکه «دوره بزن‌ودررو گذشته است؛ یکی بزنی، ۱۰ تا می‌خوری»، تأکید کرد هرگونه تهدید و تعرض به کشور باید با پاسخ قاطع و کوبنده نیرو‌های مسلح روبه‌رو شود و مردم تا رسیدن به پیروزی نهایی، پشتیبان این نیرو‌ها خواهند بود.

مردم دیار مقاومت با حضور در این اجتماع، بار دیگر وفاداری، بصیرت و آمادگی خود را برای دفاع از ایران اسلامی به نمایش گذاشتند.