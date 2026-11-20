کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز وزش باد نسبتا شدید شمال غربی و مواج بودن دریا پدیده شاخص مناطق دریایی و جزایر خلیج فارس خواهد بود.

وزش باد نسبتا شدید شمال غربی و مواج بودن دریا در هرمزگان، ۲۹ آبان

وزش باد نسبتا شدید شمال غربی و مواج بودن دریا در هرمزگان، ۲۹ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: از بعدازظهر تنگه هرمز به ویژه خلیج فارس با وزش باد‌های نسبتا شدید شمال غربی تا جنوب غربی مواج پیش بینی می‌شود.

او افزود: بیشینه سرعت باد در مناطقی از خلیج فارس (فراساحل غربی و جنوب جزایر کیش و لاوان) به محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا یک و نیم متر خواهد رسید.

سی سی پور گفت: توصیه می‌شود، شناور‌های سبک و صیادی از تردد جدا خودداری کنند و تدابیر لازم در بنادر استان و بنادر غربی در نظر گرفته شود.

او افزود: وزش باد‌های نسبتا شدید شمال غربی و مواج بودن دریا تا اواخرشب روز شنبه ۳۰ آبان بویژه در خلیج فارس تداوم خواهد داشت.

سی سی پور گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در پاره‌ای از نقاط شرقی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق مورد انتظار است و توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

او افزود: از لحاظ دمایی نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.