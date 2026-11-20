استاندار فارس، با تأکید بر ضرورت توجه جدی‌تر به موضوع بهره‌وری در کشور، گفت: با توجه به شرایط استان در حوزه انرژی و کشاورزی، ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف به‌ویژه آب و برق در دستور کار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار گرفته است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، حسینعلی امیری در حاشیه هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم کشور، بهره‌وری است که متأسفانه تاکنون سرمایه‌گذاری و اقدامات متناسب با اهمیت آن انجام نشده است؛ از همین رو، تدوین و اجرای سند ارتقای بهره‌وری در استان فارس از قبل در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به ارائه گزارش عملکرد حوزه آب و برق در این جلسه افزود: خوشبختانه مدیران استان، به‌ویژه در بخش توزیع برق، اقدامات خوبی انجام داده‌اند؛ اما در زمینه نصب کنتور‌های هوشمند، به دلیل محدودیت تولید و فعالیت تعداد اندک شرکت‌های دارای صلاحیت تولید این کنتور‌ها در کشور، میزان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده کمتر از انتظار بوده است.

استاندار فارس ادامه داد: در همین زمینه به مدیران مربوطه تأکید شده است برای رفع کمبود کنتور‌های هوشمند چاره‌اندیشی کنند تا روند اجرای این برنامه با سرعت بیشتری دنبال شود.

امیری همچنین با اشاره به وضعیت نیروگاه حافظ شیراز گفت: این نیروگاه به دلیل برخی مشکلات حقوقی، از بهره‌وری مورد انتظار برخوردار نیست و حل این مسائل نیازمند پیگیری در سطح ملی است. مقرر شده معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، موضوعات حقوقی و موانع موجود را بررسی کند تا پس از جمع‌بندی در استان، پیگیری‌های لازم در سطح ملی انجام شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت منابع آب نیز بیان کرد: سند بهره‌وری آب استان فارس پیش‌تر تهیه و تصویب شده و از ظرفیت و پشتوانه کارشناسی مناسبی برخوردار است. این سند حتی برای معاون اول رئیس‌جمهور نیز ارسال شده تا از انجام اقدامات موازی در سایر استان‌ها جلوگیری شود.

استاندار فارس با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: تأمین و مدیریت انرژی، آب، برق، گاز و سوخت از دغدغه‌های اصلی دولت و رئیس‌جمهور است و عبور موفق از شرایط موجود نیازمند همراهی مردم و مدیریت مصرف است.

امیری از مردم خواست با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، دولت را در عبور از محدودیت‌های موجود یاری کنند و افزود: منظور از مدیریت مصرف، استفاده نکردن از منابع نیست، بلکه باید با اصلاح الگوی مصرف، از منابع موجود به شکل بهینه استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعتبارات ملی اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز میزان استفاده دستگاه‌های اجرایی استان از اعتبارات ملی بررسی شد. برخی دستگاه‌ها موفق به جذب سهم استان شده‌اند، اما تعدادی نیز در این زمینه عملکرد مورد انتظار را نداشته‌اند.

استاندار فارس تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند با حضور و پیگیری مستمر در سطح ملی، سهم استان فارس از اعتبارات ملی را مطالبه و برای جذب آن تلاش کنند.

امیری همچنین حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، اراضی ملی و اموال دولتی را از دیگر محور‌های مهم این نشست برشمرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید با جدیت بیشتری از این سرمایه‌های عمومی حفاظت کنند و در برابر هرگونه تصرف، تخریب و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی بایستند.

وی افزود: دستگاه‌های متولی علاوه بر جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، باید پرونده‌های تشکیل‌شده در دستگاه قضایی را با جدیت پیگیری کنند، از حقوق عمومی دفاع کنند، برای صدور احکام قانونی اقدام کنند و پس از صدور حکم نیز اجرای آن را دنبال کنند.

امیری با اشاره به پیامد‌های تصرفات غیرقانونی اراضی اظهار کرد: بخشی از مشکلات مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی و شکل‌گیری تصرفات غیرقانونی، ناشی از کوتاهی در حفاظت و صیانت از اراضی عمومی است و مقابله با این روند باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

استاندار فارس در پایان با اشاره به بررسی طرح‌های توسعه‌ای و واحد‌های تولیدی استان در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی گفت: در این جلسه طرح‌های متعددی از سراسر استان بررسی شد که تقریباً تمامی آنها به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: انجام بررسی‌های کارشناسی در کارگروه‌های تخصصی پیش از برگزاری شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موجب شد امروز هیچ‌یک از طرح‌های توسعه‌ای مطرح‌شده با مخالفت اعضای شورا مواجه نشود.